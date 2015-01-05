Клімкін: Подвійного громадянства не буде

Про це міністр заявив на прес-конференції в Ужгороді після освячення пам’ятника австрійській імператриці Марії-Терезії, передає Mukachevo.net.

"Незабаром застосовуватимуться санкції до тих, хто має по два і більше паспортів", - сказав Клімкін.

Читайте такожКлімкін "потролив" Росію листівкою з Кримом (фото)

Далі він зазначив, що вже незабаром буде введений спільний митний контроль, який унеможливить випадки, коли на українській митниці громадянин показує один паспорт, а на європейській – інший.