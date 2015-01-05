Клімкін: Подвійного громадянства не буде
23:47, 05 січня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що незабаром вживатимуться заходи щодо осіб із подвійним громадянством.
Незабаром вживатимуться заходи щодо осіб із подвійним громадянством, заявив міністр / УНІАН
Про це міністр заявив на прес-конференції в Ужгороді після освячення пам’ятника австрійській імператриці Марії-Терезії, передає Mukachevo.net.
"Незабаром застосовуватимуться санкції до тих, хто має по два і більше паспортів", - сказав Клімкін.
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Далі він зазначив, що вже незабаром буде введений спільний митний контроль, який унеможливить випадки, коли на українській митниці громадянин показує один паспорт, а на європейській – інший.
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