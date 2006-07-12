Лідер СПУ стверджує, що суд визнав його легітимним спікером

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ наполягає, що обрання його на цю посаду було легітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, в якій брав участь і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Сумнівів у обранні голови Верховної ради немає. Відповідне рішення Печерського суду є", - сказав О.МОРОЗ, додавши, що «можемо спокійно працювати».

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня народний депутат Роман ЗВАРИЧ подав адміністративний позов до Печерського районного суду Києва на голову ВР О.МОРОЗА за нелегітимне оголошення про припинення діяльності коаліції демократичних сил і про створення антикризової коаліції.

Крім самого позову, було внесено клопотання, де “Наша Україна” вимагає, щоб суд уже зараз виніс рішення заборонити голові Верховної Ради та Президентові України вчиняти будь-які юридичні кроки, пов’язані з нелегітимними діями голови Верховної Ради України, сказав Р.ЗВАРИЧ.