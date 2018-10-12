З боку Ради Європи проти РФ вже три роки не діє жодної санкції – експерт

Наразі РФ не хоче повертатися до Ради Європи через відсутність запобіжного механізму щодо невведення санкцій у майбутньому.

З 2015 року проти Російської Федерації офіційно не діє жодної санкції з боку Ради Європи.

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Про це заявила експерт-міжнародник Анна Шелест, коментуючи можливість повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи, передає «Обозреватель».

"Фактично, сьогодні санкцій, введених проти РФ немає. Вони були в 2014 і 2015 році. Наразі питання в тому, що РФ не хоче повертатися до Ради Європи, якщо не буде запобіжного механізму, щоб такі санкції на неї в подальшому не накладалися", - пояснила Шелест свою думку.

Вона уточнила, що говорити про можливі результати майбутнього голосування поки що рано, адже відома позиція тільки двох з п'яти фракцій, представлених у ПАРЄ.

"Яким буде саме голосування - це питання. Бо всі погоджуються, що РФ порушила базові норми, принципи і цінності Ради Європи. Але з іншого боку, все більше в Раді Європи говорять про те, що варто продовжувати діалог", - підсумувала експерт.