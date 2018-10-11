Росія не збирається повертатися до роботи в ПАРЄ у січні - Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що російська делегація не збирається повертатися до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи у січні 2019 року.

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Про це він заявив під час доповіді в рамках осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

«Я почув від Росії, що вони не збираються повертатися у січні. Це те, що мені було сказано. Я з позицією російської сторони не погоджуюсь, але ставлюсь до цього, як до факту, а факти такі, що в січні вони (Росія - УНІАН) не прийдуть і платити за рік не будуть», - зазначив Ягланд.

За його словами, в п'ятницю, 12 жовтня, в ПАРЄ обговорять питання про фінансування організації у разі відсутності внеску від РФ.

«Наступного року в нас вже не буде російського внеску, тому необхідно формувати бюджет з урахуванням цього факту. Завтра Комітет міністрів Ради Європи має висловитись з приводу цієї пропозиції», - сказав генсек.

Крім того, додав він, завтра Комітет міністрів Ради Європи порушить питання щодо застосування ст. 9 Статуту Ради Європи, якою передбачено призупинення репрезентативних прав країни-члена, стосовно РФ. «Існує правило: якщо країна-член не сплачує внески упродовж двох років, то застосовується стаття 9. Ці два роки минають у червні 2019 року. Я думаю, що Комітет міністрів повинен застосувати цю статтю», - вважає Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї через анексію Криму. З того часу РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі.

У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ.

У Страсбурзі в січні 2018 року проходила зимова сесія ПАРЄ. Віце-президент асамблеї Володимир Ар'єв заявив, що в Парламентській асамблеї Ради Європи триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

23 січня російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія не платитиме внески до Ради Європи, доки її права в ПАРЄ не будуть відновлені. Тоді головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен попередив, що несплата Росією членських внесків до Ради Європи призведе до серйозних наслідків.

20 вересня голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він зазначав, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій.

9 жовтня ПАРЄ повернула у профільний комітет доповідь про внесення змін до процедур і правил асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті збереження санкцій проти делегації РФ.