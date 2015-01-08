"Укроборонпром" задіє "Кварсит" у випуску авіаційного озброєння
Державний концерн "Укроборонпром" готує відновлення в повному обсязі роботи Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства "Кварсит".
Підприємство "Кварсит" (КДНВП "Кварсит", Донецька область) може бути задіяне в кооперації з виробництва високоякісного авіаційного озброєння, повідомляють у прес-службі держконцерну.
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На сьогоднішній день "Укроборонпром" вже погасив перед КДНВП 1 млн грн заборгованості по заробітній платі, а також 380 тис. грн заборгованості з обов'язкових платежів, включаючи податки і відрахування до соцфондів.
"Згідно із затвердженим графіком, в повному обсязі заборгованість перед підприємством планується погасити до березня. Керівництво КДНВП "Кварсит" розраховує на кошти, отримані від реалізації продукції",- повідомляють в держконцерні.
Як йдеться у повідомленні, в даний час нове керівництво підприємства "вживає всі заходи для налагодження потенційних зв'язків з партнерами для повної реанімації підприємства і завантаження всіх виробничих потужностей".
"Кварсит" - найбільший на території колишнього СРСР виробник спеціалізованих виробів з кварцової кераміки. Підприємство спеціалізується, зокрема, на виробництві радіопрозорих термостійких носових обтічників з пірокераміки для авіаційних керованих ракет і зенітно-ракетних комплексів.