Угорська опозиція вимагає від уряду почати переговори з Україною про легалізацію подвійного громадянства

Соціалісти твердять, що подвійне громадянство для закордонних угорців має символічне значення, "як символ приналежності" до нації. Нібито саме з цих причин у травні 2010 році в Угорщині було запроваджена спрощена процедра набуття громадянства для угорців з інших країн, повідомляє Мукачево.нет.

Голова партії Аттіла Мештерхазі нагадує, що через відсутність відповідних міжнародних угод, закордонних угорців почали утискати - так у Словаччині було прийнято закон, який забороняв мати подвійне громадянство.

Читайте такожОдному з лідерів угорської партії "Йоббік" заборонили в'їзд в Україну"А тепер український міністр закордонних справ пригрозив закарпатським угорцям покласти край практиці подвійного громадянства", - йдеться у зверненні MSZP.

Угорських соціалістів непокоїть той факт, що закордонні угорці змушені жити в страху та зберігати у найсуворішій таємності факт своєї приналежності.

В опозиційній партії вважають, що слід переглянути міжнародні стосунки з сусідніми країнами, з якими Угорщина останні чотири з половиною років має невирішені проблеми, замасковані під «прекрасні відносини».

Голова MSZP Аттіла Мештерхазі закликає уряд Угорщини негайно розпочати переговори з сусідніми країнами, аби уникнути переслідування угорців за кордоном за наявність угорського паспорту.