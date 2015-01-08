Угорська опозиція вимагає від уряду почати переговори з Україною про легалізацію подвійного громадянства
Найбільша опозиційна партія Угорщини - соціалістична MSZP вимагає від уряду країни негайно почати переговори з сусідніми країнам, де закордонних угорців нібито утискають через наявність подвійного громадянства.
Соціалісти твердять, що подвійне громадянство для закордонних угорців має символічне значення, "як символ приналежності" до нації. Нібито саме з цих причин у травні 2010 році в Угорщині було запроваджена спрощена процедра набуття громадянства для угорців з інших країн, повідомляє Мукачево.нет.
Голова партії Аттіла Мештерхазі нагадує, що через відсутність відповідних міжнародних угод, закордонних угорців почали утискати - так у Словаччині було прийнято закон, який забороняв мати подвійне громадянство.
Читайте такожОдному з лідерів угорської партії "Йоббік" заборонили в'їзд в Україну"А тепер український міністр закордонних справ пригрозив закарпатським угорцям покласти край практиці подвійного громадянства", - йдеться у зверненні MSZP.
Угорських соціалістів непокоїть той факт, що закордонні угорці змушені жити в страху та зберігати у найсуворішій таємності факт своєї приналежності.
В опозиційній партії вважають, що слід переглянути міжнародні стосунки з сусідніми країнами, з якими Угорщина останні чотири з половиною років має невирішені проблеми, замасковані під «прекрасні відносини».
Голова MSZP Аттіла Мештерхазі закликає уряд Угорщини негайно розпочати переговори з сусідніми країнами, аби уникнути переслідування угорців за кордоном за наявність угорського паспорту.