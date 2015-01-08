Міністр Жданов висловився за створення національної лотереї для підтримки спорту

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

«Треба зробити національну олімпійську лотерею, яка працюватиме на підтримку масового спорту і Олімпіади. У 2016 відбудеться Олімпіада у Ріо-де-Жанейро. Треба ж готуватися, наступний рік буде пріоритетним для підготовки до Олімпіади. І треба в законі прямо написати, що дохід від лотереї – 25% – йде на підтримку спорту», – розповів Ігор Жданов.

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В Радянському Союзі частина коштів від розіграшів лотереї «Спортлото» направляли на розвиток спорту. Також в Росії лотерея «Спортлото» підтримувала проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор у Сочі.

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