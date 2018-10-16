Кремль фактично розв’язує міжнародний релігійний конфлікт між православними церквами - Парубій

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні, а Синод РПЦ вирішив повністю припинити євхаристійнв відносини з Константинопольським патріархатом.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що Кремль фактично «розв’язує міжнародний релігійний конфлікт між православними церквами».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Говорячи про те, що держава не повинна втручатися у справи церкви, Парубій наголосив: «У Росії було скликане спеціальне засідання Ради безпеки, щоб обговорити рішення Константинополя і всесвятійшого патріарха. А вчора надійшла новина, що Російська православна церква розриває спілкування зі Вселенською патріархією. Фактично Кремль через підконтрольну йому релігійну організацію розв’язує міжнародний релігійний конфлікт між православними церквами».

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення про продовження процедури надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», однак заявили, що не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня на засіданні Синоду РПЦ в Мінську було ухвалено рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.