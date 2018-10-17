СБУ перевіряє інформацію про зв'язки топ-чиновника Служби зовнішньої розвідки Семочка з РФ

Служба безпеки України у межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Про це в СБУ повідомили у вівторок, 16 жовтня, у Facebook.

Зазначається, що орган досудового розслідування планує долучити до процесуальної співпраці Бігуса та його команду для дослідження викладених у журналістському розслідуванні обставин.

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"Водночас зазначаємо, що перевірка інформації стосовно статків та можливого незаконного збагачення С. Семочко перевіряється НАБУ у межах зареєстрованого ними кримінального провадження за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України", - додали у Службі безпеки.

Між тим сам Семочко в інтерв’ю телеканалу ZIK, поширеному 16 жовтня, розповів, що не має стосунку до будинків під Києвом, вартість яких складає мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Наші гроші" опублікували сюжет про заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочка. У ньому зокрема повідомляється, що під керівництвом Семочка від фармакологічних компаній стали вимагати проводити тендери, а фактично у бізнесу просто вимагали "відкати" за можливість закупити ліки.

Розслідувачі також показали дорогі будинки і автомобіль Land Cruiser, які нібито належать Семочку. У сюжеті йдеться і про те, що родичі Семочка володіють російським громадянством і бізнесом в Криму.