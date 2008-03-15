Регіоналів не влаштовують ”напівзаходи” Тимошенко: а далі як жити?

Колишній віце-прем`єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат Андрій КЛЮЄВ вважає, що уряд має вже зараз займатися рішенням питання про умови постачання газу в 2009-10 роках.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН.

А.КЛЮЄВ назвав «напівзаходом і відстроченням головних проблем» підписану «Нафтогазом України» і «Газпромом» угоду про постачання в Україну газу в поточному році.

На думку екс-віце-прем`єра, «в цьому договорі не видно, як ми житимемо далі - 2009-й і 2010-й роки, за якою схемою поставлятиметься газ і за якою ціною». Тут необхідний комплексний підхід, вважає А.КЛЮЄВ.

Він наголошує, що уряд повинен активно працювати над цим вже зараз.

На тлі заяви керівництва «Газпрому» про можливість зростання ціни для європейських споживачів до кінця поточного року до 400 доларів, а також заяв керівництва Казахстану, Узбекистану і Туркменістану про те, що й вони незабаром продаватимуть свій газ за европейськими цінами, реальна загроза і для нас одержувати газ теж за європейськими цінами вже в 2009 році, застерігає А.КЛЮЄВ.

За його словами, це дуже негативно відіб`ється на економіці - стануть підприємства ряду галузей, зокрема, хімічної, підприємства ЖКГ будуть вимушені підняти тарифи у декілька разів.

«А це відіб`ється на платоспроможності нашого населення, будуть втрачені десятки тисяч робочих місць. Фактично, шокова терапія. Ніякого перехідного періоду», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до документа, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлений центрально- і середньоазіатський газ в обсязі не менш як 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України». Постачання середньоазіатського газу в січні-лютому в обсязі 5,2 млрд. куб. м буде повністю оформлене і сплачене за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого в Україну в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за яким можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Крім того, відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менш як 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» – спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго».