Ющенко ще не має права казати про завершену справу Гонгадзе?

“Після винесення вироку ми можемо сказати: злочин частково покараний”. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила вдова убитого журналіста Мирослава Ґонґадзе. На її думку, винесений у суботу вирок юридично закріплює факт, що за часів режиму Кучми підрозділи чи окремих працівників міліції використовували для виконання політично замовних злочинів.

У той же час, вважає Мирослава Гонгадзе, покарання виконавців злочину не можна вважати завершенням справи. На лаву підсудних мають сісти організатори та замовники вбивства. “Доти, доки покарання не понесуть усі причетні до вбивства Ґеорґія, ні президент, ні інші високопосадовці не мають права сказати суспільству та міжнародній спільноті, що справа Ґонґадзе завершена”, - заявила Мирослава Гонгадзе. Бо вирок отримали лише працівники міліції, яких високопосадовці використали для вбивства громадянина України і журналіста, підкреслила вона.