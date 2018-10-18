Рада сьогодні розгляне у першому читанні проект Держбюджету на 2019 рік (наживо)

Першим питанням парламент має завершити розгляд проекту Кодексу процедур банкрутства.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне у першому читанні проект Держбюджету на 2019 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням парламент має завершити розгляд проекту Кодексу процедур банкрутства.

Після цього, депутати розглянуть кілька питань для включення їх до порядку денного та ухвалення рішення вже сьогодні. Серед них, зокрема, законопроект про особливості користування Андріївською церквою та законопроекти про протимінну діяльність.

Також у цьому блоці є законопроекти, які стосуються заборони “русского міра” в Україні, а також щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщено в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Серед іншого, також розглядатиметься законопроект про відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

Водночас, о 12.30 планується перейти до розгляду питань Держбюджету України. У цьому блоці - сам законопроект про головний фінансовий документ України, а також, зокрема, законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Крім того, до розгляду сьогодні плануються ще низка законопроектів, які стосуються змін до бюджету поточного року та щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Також у порядку денному - законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.