Звинувачує у "тероризмі" і відкрито погрожує: Держдума РФ прийняла різку заяву щодо України

У своєму документі Держдума погрожує Україні "адекватною відповіддю" і "катастрофічними наслідками".

Держдума Росії ухвалила проект заяви про "загострення ситуації в Україні", в якому попереджає про можливі "катастрофічні наслідки нових спроб наступу Києва на Донбас".

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Як повідомляють російські ЗМІ, проект заяви був прийнятий одноголосно 408 депутатами.

У своєму документі Держдума погрожує Україні "адекватною відповіддю" і "катастрофічними наслідками", у разі спроби "нового широкомасштабного військового наступу України" на Донбасі. Глава комітету Держдуми РФ Леонід Калашніков, заявив, що "Росія повинна буде адекватно відповісти на всі ці дії".

Серед іншого в Росії черговий раз звинуватили Україну в саботажі Мінських угод і "застосуванні терактів для досягнення своїх цілей". "Україна перетворилася на терористичну державу, і правителі сьогоднішньої України заплямовані кров'ю Олександра Захарченка та багатьох інших синів і дочок Донбасу", - підкреслюється в заяві.

У документі йдеться, що це відбувається нібито за допомогою західних спонсорів і "натхненників", які заохочують антиросійську політику України і "прямо штовхають владу України... до міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів".

Також не залишилося без уваги російських депутатів і питання надання автокефалії Українській православній церкві. На їхню думку, українська влада втручається "в церковно-релігійні справи з метою "освячення" продовження війни" на Донбасі. "Їхня мета - зруйнувати справжню Православну церкву, легалізувати підтримуваних українською державою розкольників і "освятити" з їхньою допомогою продовження війни проти росіян і російськомовних на Сході України", - наголошується в заяві російських депутатів.

У Держдумі вважають, що Україна перетворюється "на плацдарм боротьби з Росією і її народом на всіх можливих фронтах".

"14 жовтня 2018 року ми стали свідками чергової неонацистської ходи в центрі Києва - бандерівці використовували святе для православних віруючих свято Покрови Пресвятої Богородиці для закликів до розправи з росіянами і канонічною Українською православною церквою", - йдеться в заяві.

Також у своїй заяві депутати в черговий раз згадали тему про нібито дискримінацію російськомовних громадян в Україні.

"Депутати Верховної Ради один за одним ухвалюють закони, спрямовані проти російської мови, російськомовних громадян і відносин з Росією", - наголошується в документі. При цьому депутати Держдуми РФ попереджають, що "ще не пізно зупинитися".

Нагадаємо, у 2014 році Росія анексувала український Крим і почала гібридну війну з Україною на Донбасі, в ході якої загинули десятки тисяч людей і були окуповані частини Донецької і Луганської областей. Крім того, після вторгнення в Україну Кремль посилив свою приховану війну проти західних демократій, використовуючи правих радикалів і агресивні групи.