Автокефалія УПЦ може стати приводом для нового вторгнення Путіна в Україні - Financial Times

Надання автокефалії УПЦ завдасть російському президенту сильного удару. Небезпека моменту посилюється ще й тим, що все це відбувається на тлі падіння рейтингу Путіна.

Після трьох днів роботи Священного синоду Вселенського патріархату Константинополя духовний православний лідер патріарх Варфоломій ухвалив історичне рішення: він пообіцяв надати автокефалію українській православній церкві (УПЦ).

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У відповідь РПЦ заявила, що може порвати стосунки з Константинополем, що потенційно загрожує розколом, який можна порівняти за масштабом з подіями 1054 року, коли подібне сталося між православною і католицькою церквами.

Як відзначає у редакційній статті Financial Times, цей розкол між Україною і Росією має не тільки релігійний, але й геополітичний характер. Він зводить нанівець спроби Москви утримати Київ у своїй політичній орбіті і відновити свій вплив на пострадянському просторі, передає Бі-бі-сі. Він також завдає удару по концепції "Русского мира", який, за задумом Володимира Путіна, мав би включати імовірно братські народи України та Білорусі, частково пов'язані православ'ям.

Хоча патріарх московський і отримав право висвячувати патріарха київського ще в 1686 році, газета нагадує, що в 1990-ті роки, після розпаду СРСР, українська православна церква київського патріархату відокремилася від Москви. А після 2014 року, коли РПЦ відмовилася затаврувати кровопролиття на сході України, лави УПЦ, що відкололася, помітно поповнилися.

Тепер, якщо в листопаді Варфоломій, як очікується, надасть УПЦ автокефалію, це додасть новий імпульс прихильникам української незалежності. Це може також збільшити шанси на переобрання президента Петра Порошенка, який активно виступав за релігійну свободу Києва.

При цьому російський президент отримає сильний удар. Путін вибрав собі в помічники РПЦ в спробі відновити статус Росії як великої держави. По мірі зростання націоналістичних і популістських рухів у Європі, він використовував церкву для створення образу Росії як оплоту традиційних цінностей.

А втрата українського патріархату знижує вагу Росії у православному світі і дає їй менше приводів претендувати на звання Третього Риму. Вона також наочно демонструє, до чого можуть привести спроби вбити клин між росіянами і українцями.

Небезпека моменту посилюється, з точки зору Financial Times, ще й тим, що все це відбувається на тлі падіння рейтингу Путіна у зв'язку з непопулярною пенсійною реформою. У Києві та на Заході побоюються, що Кремль може застосувати військову силу, щоб взяти під свій захист церкви, що залишилися вірними московському патріархату, і перешкодити їхньому переходу під юрисдикцію київського патріархату. Потенційно такі дії можуть загрожувати новим кровопролиттям.

Популярність Путіна різко зросла після анексії Криму, нагадує газета, і слабкість російської економіки може підштовхнути кремлівських стратегів до схожого маневру.