Україні Захарченко потрібен був живим, за нього заплатили б мільйони - Тука

Чиновник пояснив, чому Росія "прибрала" Захарченко, а Плотницького залишила живим.

Вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка не вигідне Україні, тому що він дуже багато знав про агресію Росії, і за нього живого Київ заплатив би великі гроші, якби була можливість.

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Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Зрозуміло, що багато хто боїться ескалації конфлікту. З моєї точки зору, необґрунтовано. Згадайте, яким звуковим супроводом відправляли в останню путь любителя покататися на ліфтах Моторолу (російський найманець Арсен Павлов убитий в жовтні 2016 року в ліфті будинку в Донецьку. - ред.). Тоді Захарченко обіцяв і Київ взяти, і навіть відправитися в похід на Лондон. Результат відомий. Так що ніякої ескалації не передбачаю", – сказав він.

Він хотів би, щоб смерть Захарченка була інсценуванням СБУ, як у випадку з журналістом Аркадієм Бабченком, який виявився живий після повідомлень про його загибель, оскільки ватажок бойовиків був би цінним свідком для України у справі про російську агресію.

"Впевнений, якби була можливість, Україна заплатила б не один мільйон доларів, щоб отримати Захара живим і здоровим. Він дуже багато знав", – підкреслив чиновник.

Крім того, заступник міністра пояснив, чому Росія "прибрала" Захарченка, а іншого одіозного вже екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, який сидить у Москві, залишила живим.

"Ні Захарченко, ні Плотницький - не гравці з великої літери. Їх втрата для реальних гравців непомітна. Є Захарченко, немає його - це ні на що не впливає. Плотницький і Захарченко були фігурами різного калібру. Якщо Плотницький був пластеліновим, то Захарченко час від часу показував зуби. Як варіант, він міг закусити вудила і відмовитися від сценарію, який був запропонований Плотницькому. Тоді вирішили діяти іншим чином. А заодно натякнути іншим: недоторканних немає, ніяка охорона нікого ніколи не рятувала", – додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, увечері 31 серпня в Донецьку в одному з кафе пролунав потужний вибух, внаслідок якого був убитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. Як повідомляли підконтрольні бойовикам ЗМІ, всього від вибуху постраждали 11 осіб, крім Захарченко загинув також особистий охоронець ватажка бойовиків – 44 річний житель Донецька В'ячеслав Доценко (позивний "Слов'ян").