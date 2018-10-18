Екстрадовану з Чорногорії українку підозрюють у причетності до газових схем Онищенка

Ірину Мусієнко затримали в Чорногорії у квітні 2017 року, а передали українським правоохоронцям сьогодні, 18 жовтня.

Екстрадовану в Україну Ірину Мусієнко підозрюють у причетності до газових схем народного депутата Олександра Онищенка.

Про це УНІАН повідомила речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

«Мусієнко підозрюється в тому, що у складі злочинної організації займалася легалізацією доходів у сумі понад 1,6 млрд грн, отриманих від незаконних «газових схем» Онищенка», - зазначила Сарган і нагадала, що вказану особу було затримано в Чорногорії у квітні 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше стало відомо про те, що з Чорногорії екстрадували громадянку України, яку розшукувало Національне антикорупційне бюро України за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн.

«18 жовтня вказана громадянка прийнята українськими правоохоронцями і передана детективам НАБУ», - зазначили у відомстві.

Довідка УНІАН. Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.