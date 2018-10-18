Путін порівняв окупований Донбас з Південною Осетією і порадив Україні його не звільняти

За його словами, Росія хоче повноформатного відновлення відносин з Україною.

Путін порівняв окупований Донбас з Південною Осетією і застеріг Україну від його звільнення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на пленарному засіданні Валдайського клубу.

«Нам потрібно бажати тільки одного: щоб не виникло спокуси загострити ситуацію і використати це загострення у внутрішньополітичних справах в ході підготовки до президентських, а потім до парламентських виборів», - сказав Путін.

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За його словами, Росія хоче повноформатного відновлення відносин з Україною, але українська влада заганяє ситуацію «не просто в глухий кут, а проводять антидержавну і антинародну політику».

«Так само, як свого часу її намагався розкрити і намагався здійснити Саакашвілі в Грузії, напавши на Південну Осетію. В результаті ось цих злочинних дій Грузія втратила значні території, саме в результаті дій Саакашвілі. Це результат його роботи», - підкреслив Путін. За його словами, було б сумно, якби сьогоднішня українська влада пішла по стопах Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Путін захотів перекласти провину у вбивстві ватажка «ДНР» Захарченко на Україну.