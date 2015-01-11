Синоптики прогнозують на 12 січня мокрий сніг, вдень 0-6° тепла

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

«Найближчої ночі у південній та східній частинах мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, завтра вдень у східних, західних та місцями північних областях невеликий мокрий сніг», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні змінюються погодні умови Водночас у наступні дві доби, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише вночі 13 січня в західних та північних областях очікується невеликий мокрий сніг з дощем.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-12 м/с, пориви 15-20 м/с, завтра на високогір'ї Карпат до 25 м/с.

Температура вночі від 5° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла, 13-14 січня в західних областях та на півдні Криму до 9° тепла.