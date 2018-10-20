Глава Пентагону висловив співчуття щодо розстрілу в Керчі міністру оборони РФ

Зустріч відбулася в Сінгапурі.

Під час наради міністрів оборони АSEАN і партнерів по діалогу (СМОА плюс) в Сінгапурі міністр оборони США Джеймса Меттіс висловив співчуття щодо розстрілу в коледжі анексованої Керчі міністру оборони Російської Федерації Сергія Шойгу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони РФ, пише ТСН.ua.

За повідомленням відомства, це була перша зустріч між чиновниками, розмова була короткою, а перетнулися вони перед початком саміту.

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"Під час діалогу глава Пентагону висловив Сергію Шойгу співчуття у зв'язку з трагедією в Керчі. Він зазначив, що в США теж відбувається подібне, і американцям зрозумілі почуття росіян", - зазначила прес-служба.

Нагадаємо, що 17 жовтня на території окупованого Криму в місті Керч стався вибух та стрілянина у політехнічному коледжі. За останньою інформацією, під час кривавої розправи загинула 21 людина, ще 68 постраждали, 5 з яких перебувають в комі.