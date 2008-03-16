Тимошенко: конституційних суддів поодинці тягають до Секретаріату Президента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що Конституційний Суд у четвер, 13 березня, ухвалив попереднє рішення про визнання неконституційними ряд положень закону про імперативний мандат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«У четвер Конституційний Суд під колосальним корупційним і адміністративним тиском проголосував концепцію рішення, в якому передбачається де-факто знищити закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, які так чи інакше мають бути позбавлені депутатських мандатів, якщо вони задіяні в нечесних оборудках міських рад», - сказала вона.

На її думку, таке рішення Конституційного Суду відкриває колосальний простір і дорогу для корупції в міських і місцевих радах.

«Тому у мене сьогодні таке тривожне звернення до Конституційного суду - припинити діяти на замовлення, припинити діяти політично і почати діяти відповідно до закону і згідно з Конституцією, а не заважати боротьбі з корупцією, не прикривати корупцію і не заохочувати її», - наголосила глава уряду.

При цьому, за її словами, для ухвалення рішення про неконституційність положень закону про імперативний мандат «конституційних суддів поодинці тягають до Секретаріату Президента і чинять тиск».

«Тиск на Конституційний Суд здійснюється з ранку і до ночі», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що у разі ухвалення Конституційним Судом незаконного рішення, її політична сила має намір «рано чи пізно добитися усунення суддів з їхніх посад».

«Ми знайдемо конституційно-правові можливості для того, щоб таких конституційних суддів усунути з посад», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон про імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, яка передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

16 січня 2008 р. КС почав розглядати справу щодо впровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад і парламенту Криму. У КС надійшли подання від 48 і 56 народних депутатів. Обидві групи просять визнати неконституційним дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад за рішенням керівництва політичної партії або виборчого блоку.