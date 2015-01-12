Бойовики збільшили кількість обстрілу в районі Донецького аеропорту - ОБСЄ

23:42, 12 січня 2015
Політика
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Моніторингова місія ОБСЄ фіксує збільшення випадків порушення перемир'я в Донецьку, зокрема в районі донецького аеропорту.

REUTERS

Про це йдеться у черговому звіті місії, опублікованому 12 січня, пише LB.ua.

"СММ стала свідком непоодиноких випадків як вхідних, так і вихідних обстрілу в районах міста Донецьк, прилеглих до аеропорту", - йдеться у звіті.

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Зокрема, 10 січня спостерігачі зафіксували обстрілу з важкої артилерії і систем "Град".

Також в Центрі з контролю і координації режиму припинення вогню спостерігачам повідомили, що за останні дні відбулося помітне збільшення числа порушень режиму припинення вогню.

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