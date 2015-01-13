Росія заявила, що європейський канал антипропаганди буде заважати її свободі слова

Про це заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ РФ Олексій Мєшков, передає ТАСС.

"Росія завжди позитивно ставилася до свободи слова. Але саме поняття контрпропагандистського каналу не узгоджується із цією волею", - сказав він.

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Як відомо, російські канали неодноразово використовували вигадані сюжети для залякування аудиторії й настроювання її проти України. Так, з'явився сюжет про "розп'ятого хлопчика" та інші історії.

У той же час, у самій Росії тільки за минулий рік були "узяті під контроль" декілька ЗМІ.