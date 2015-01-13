Росія заявила, що європейський канал антипропаганди буде заважати її свободі слова
00:45, 13 січня 2015Політика
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У Росії негативно сприйняли ідею ЄС і президента України Петра Порошенка створити російськомовний канал для боротьби з російською пропагандою.
Росія заявила, що європейський канал "антипропаганди" буде заважати її свободі слова / argumentua.com
Про це заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ РФ Олексій Мєшков, передає ТАСС.
"Росія завжди позитивно ставилася до свободи слова. Але саме поняття контрпропагандистського каналу не узгоджується із цією волею", - сказав він.
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Як відомо, російські канали неодноразово використовували вигадані сюжети для залякування аудиторії й настроювання її проти України. Так, з'явився сюжет про "розп'ятого хлопчика" та інші історії.
У той же час, у самій Росії тільки за минулий рік були "узяті під контроль" декілька ЗМІ.
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