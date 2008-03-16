Герман: БЮТ саботуватиме роботу ВР, боячись провалу урядової програми

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що Блок Юлії Тимошенко готується саботувати роботу Верховної Ради 18 березня, тому що боїться голосування за урядову програму.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила сьогодні у відповідь на заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про намір фракції БЮТ не брати участі в роботі парламенту у вівторок, якщо першим питанням на порядку денному не стоятиме постанова щодо проведення дострокових виборів мера Києва.

На думку Г.ГЕРМАН, прем`єр-міністр України побоюється, що її програма не набере достатньої кількості голосів для затвердження.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю на засіданні лідерів депутатських фракцій з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ було ухвалено рішення, що парламент 18 березня заслухає щорічне послання Президента України і розгляне Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Водночас лідери фракцій відмовилися вносити до порядку денного питання про перевибори міського голови Києва.