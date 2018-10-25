Порошенко: Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії» Росією Азовського моря

Президент подякував європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці.

Президент України Петро Порошенко привітав схвалення резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі та заявив, що Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії» Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства.

Про це глава держави написав у соціальній мережі Facebook.

Він відзначив, що російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти. «Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії» Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства», - заявив глава держави.

Порошенко зазначив, що високо цінує підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічної підтримки українського Приазов’я.

Президент також висловив вдячність європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці та сподівається на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС.

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«Координуватиму подальші спільні дії з метою захисту національних інтересів України під час найближчих зустрічей з європейськими лідерами», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент сьогодні, 25 жовтня, ухвалив резолюцію, в якій закликав усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі. Також у резолюції висловлюється занепокоєння постійною мілітаризацією Росією в регіоні Чорного і Азовського морів та засуджується зловживання РФ з надмірними перевірками торговельних суден України та країн-членів Євросоюзу в Азовському морі. Також ЄП запропонував призначити спеціального представника ЄС у справах Криму та Донбасу.