За сьогодні бойовики вже 42 рази обстріляли позиції силовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Бойовики продовжують ескалацію конфлікту на Донбасі. За період з 6 до 14 години сьогоднішнього дня незаконні збройні формування уже 42 рази обстріляли позиції наших військових. Як і раніше, бандформування відкривають вогонь з важкого озброєння», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що районами найбільшого загострення є Донецький аеропорт та найближчі до нього населені пункти, а також передній край на Дебальцевському напрямку.

Читайте такожЛисенко: бойовики взяли курс на ескалацію конфлікту (карта АТО)«У районі Донецького летовища під обстріли терористів потрапили населені пункти Піски, Авдіївка, Опитне, Тоненьке, Мар’їнка, Гранітне, а також сам аеропорт. Тут бойовики застосовували міномети, танки, протитанкові керовані ракети та важку артилерію», - повідомляють у штабі АТО.