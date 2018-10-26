Філарет: Росія готує підґрунтя для втручання в Україну військовою силою під приводом захисту РПЦ

Він підкреслив, що УПЦ КП не допустить насильства, щоб не дати Москві підстав втручатися в українське церковне життя.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що Москва готує підґрунтя, для того, щоб втрутитися військовою силою і новим приводом має стати нібито захист російської церкви московського патріархату в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

«Не стільки говорять про надання томосу, скільки про захоплення храмів. Чому? І звідкіля це йде? Це йде від Москви. Москва готує підґрунтя, для того, щоб втрутитися військовою силою», - заявив він.

«На Донбасі який був привід – захист російськомовного населення, коли втрутилися – забули про причину втручання. Зараз хочуть нову причину придумати – це захист російської церкви московського патріархату, захист православних (в Україні). Ми, знаючи це не допустимо ніякого насилля і не дамо підстав для Москви втручатися в наші українські справи, в наше українське церковне життя», - додав Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.