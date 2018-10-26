У "Відродженні" вимагають провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області

«Відродження» пропонує усім фракціям парламенту об’єднати зусилля, аби зупинити "комунальний терор".

Депутатська група «Партія «Відродження» вимагає провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області. А також – відмовитися від подорожчання газу для населення на вимогу МВФ.

Із такою заявою виступив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, передає прес-служба партії.

Він наголосив, що політику влади в питанні вартості газу для громадян можна впевнено назвати комунальним терором.

«На 23% зросли ціни на газ сьогодні, до виборів слід очікувати ще одного підвищення – на 40%. І це тоді, як люди вже не в змозі «тягнути» нинішній рівень тарифів. Підтвердженням цього є заборгованість за комунальні послуги, що вже давно перевищила 40 млрд грн і зростатиме надалі! Влада діє за парадоксальним принципом: не можете платити 1000 грн – будете платити 2000 грн. Інакше як комунальним терором це назвати не можна», – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що лише субсидій для компенсації українцям витрат на оплату комунальних послуг недостатньо – держава мусить кардинально змінити підхід до питань енергоефективності.

«Як я уже неодноразово наголошував, за останні три роки ми витратили з держбюджету на субсидії понад 200 млрд грн! Ці гроші пішли «Нафтогазу» та енергетичним компаніям, а для людей нічого не змінилося. На програми енергозбереження у державному кошторисі потрібно закласти таку саму суму, як і на субсидії – не менше ніж 55 млрд грн. Це гроші, які можуть бути спрямовані на заміну котлів, утеплення дахів у будинках, монтаж нових вікон та встановлення лічильників. Кінцева мета цих заходів – знизити споживання енергоресурсів, дати людям можливість утеплити своє житло. Така політика принесе десятки мільярдів гривень економії як для конкретних українських родин, так і для країни загалом», – запропонував політик.

Віктор Бондар також повідомив, що депутатська група «Партія «Відродження» вимагатиме провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області.

«Понад 1,5 роки тому наша депутатська група зареєструвала в парламенті проект постанови №4218, якою пропонувалося не тільки запровадити мораторій на підвищення тарифів ЖКГ, а й провести аудит тарифів по всій країні – в кожному місті, в кожному комунальному підприємстві. Якби тоді нас підтримали і розпочали цю роботу, то сьогодні у більшості українських міст були б абсолютно інші тарифи», – наголосив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Він закликав представників усіх парламентських фракцій об’єднати зусилля для недопущення подальшого підвищення тарифів на газ.

«Не варто повторювати минулі помилки! Слід об’єднувати зусилля, бо самостійно жодна політична сила не досягне результату. Депутатська група «Партія «Відродження» пропонує сформувати з фракцій і груп у Верховній Раді депутатське об’єднання «Зупинимо комунальний терор!». Якщо ми хочемо реально допомогти людям, то повинні не займатися саморекламою, а об’єднувати зусилля. Ми неодноразово говорили, що час припинити йти на поводу в МВФ. Заради отримання чергового траншу, який знову «проїдять», життя українців перетворюють на соціальне пекло. Необхідно зупинити комунальний терор, повернути в тарифну політику держави здоровий глузд», – наголосив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».