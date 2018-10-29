Суд мав би отримати оригінал звернення Януковича до Путіна - адвокат

Байдик вважає недопустимими доказами копію листа-звернення Януковича до Путіна від 1 березня 2014 року а також копію листа колишнього представника РФ в Радбезі ООН Віталія Чуркіна до генсека ООН від 3 березня 2014 року.

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді, Олександ Байдик вважає, що суд мав би отримати оригінал звернення екс-президента України до глави Російської Федерації Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байдик заявив на сьогоднішньому судовому засіданні у справі держзради Януковича в рамках судових дебатів.

Зокрема адвокат заявив, що копія листа колишнього представника РФ в Радбезі ООН Віталія Чуркіна до генерального секретаря ООН має невідоме походження і тому не може бути доказом винуватості Януковича. Також він додав, що у матеріалах справи відсутній оригінал звернення Януковича до Путіна (у якому Янукович просить Путіна використати Збройні сили РФ на території України — УНІАН) і тому вважає, що це звернення, яке є основним доказом державної зради Януковича, не може розцінюватись як належний доказ. Байдик також додав, що суду слід звернутися до МЗС Росії, щоб отримати оригінал цього звернення.

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Також Байдик дорікнув стороні обвинувачення, що вона не намагалася отримати оригінал листа Чуркіна до генсека ООН.

Наприкінці сьогоднішнього судового засідання головуючий у справі суддя Владислав Девятко запитав у Байдика, чи зможе він завтра нарешті завершити свою промову в рамках судових дебатів, однак так і не отримав конкретної відповіді. Байдик почав говорити, що він зможе визначитися з цього приводу лише завтра. Після цього суддя Девятко оголосив перерву у засіданні до 9.00 30 жовтня.

Нагадаємо, що згідно з раніше визначеним судом графіком засідання у даній справі триватимуть ще 30 та 31 жовтня. Також нагадаємо, що дата виступу Януковича з останнім словом, яка переносилася вже декілька раз, на сьогодні не відома.