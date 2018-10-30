Активіст розповів, хто навмисно затягує ухвалення Радою Закону про мову

Законопроект було внесено у парламент ще майже два роки тому, щоб голосування за нього не пов'язували із виборами.

Депутати «Опозиційного блоку» навмисно затягують прийняття Верховною Радою так званого мовного закону, вносячи у його текст незліченну кількість поправок.

Про це розповів активіст громадського руху "Відсіч" Сергій Оснач, передає «Обозреватель». Він підкреслив, що чим далі відкладається остаточний розгляд законопроекту, пересуваючись усе ближче до виборів, тим менше шансів на його успішне прийняття.

Читайте такожПарубій посварився з Вілкулом у Раді й послав його на Афон

"Ми переконані, що вже в цьому році законопроект має пройти друге читання і бути прийнятий, стати законом", — уточнив Оснач.

За його словами, цей законопроект було внесено у парламент ще майже два роки тому, щоб голосування за нього не пов'язували із виборами. Але, оскільки це відкладалося у часі, то це необхідно зробити зараз, не затягуючи із ухваленням.

"Адже насправді немає підстав для того, щоб затягувати це питання і я сподіваюся, що у депутатів буде воля його прийняти", — резюмував активіст.