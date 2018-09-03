Парубій: на цій сесії необхідно розглянути закон про мову

Він зауважує, що після скасування “закону Колісніченка-Ківалова” утворився “законодавчий вакуум”.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що на цій сесії необхідно розглянути закон про мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Погоджувальної ради парламенту.

“Я переконаний, цієї осені, на цій сесії, ми повинні розглянути закон про мову. Після того, як Конституційний суд скасував так званий закон Колісніченка-Ківалова, є законодавчий вакуум, який ми повинні заповнити”, - сказав Парубій.

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Він нагадав, що зареєстровано 5 законопроектів, більшість з яких уже розглянуті профільним комітетом.

“Я закликав і попередньої весни, щоб фракції провели обговорення, і щоб ми змогли вийти на один узгоджений законопроект”, - зауважив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Основному закону.