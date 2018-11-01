Луценко прокоментував кремлівський санкційний список

Генпрокурор вважає, що його присутність у списку означає, що він на правильному шляху і все робить правильно.

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував запровадження Російською Федерацією санкцій проти 322 громадян і 68 компаній з України, заявивши, що це піар-хід російської влади.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час зустрічі зі студентами Українського католицького університету у Львові. «Як на мене, це чистий піар-хід російського керівництва для створення серед підданих «російської імперії» враження, що вони ще щось можуть у цьому світі», - заявив генпрокурор.

«Це предмет гордощів для нас. Якщо він думає, що когось цим налякає, навряд чи. Конкретно щодо мене: я, звичайно, перевірив чи я в списку. Із задоволенням побачив, що я є. Значить, я на правильному шляху», - наголосив Луценко.

Він зауважив, що на територію Росії не заїжджав з 1990-х років і не планує відвідувати цю країну.

«Чи думають вони мені якимось чином дошкулити в міжнародному плані? Можливо. Але це не в перший раз. На мене Янукович збирається подати в суд, наприклад, у Нью-Йорку. Є якісь позови від наших втікачів від українського правосуддя в Ізраїлі, в Італії. Це нормальне явище», - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, «якщо я є у списку неугодних Путіну, Януковичу або подібних діячів, для мене це просто предмет зайвого внутрішнього переконання, що я роблю все правильно».

Він наголосив, що «сильно не надавав би значення цьому списку. Я думаю, що він не вартий того, щоб Україна всерйоз це обговорювала».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.