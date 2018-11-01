Сьогодні Росія запровадила санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

У Кремлі заявили, що санкціями хочуть змусити Україну піти на «нормалізацію відносин» з РФ.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії, чи розраховує Кремль змінити політичну позицію України через санкційний тиск.

«Безумовно, ми сподіваємося, що рано чи пізно політична воля на нормалізацію відносин з Росією якимось чином дасть хоча б несміливі паростки на українській землі. Зараз ми цього поки що не бачимо», - сказав Пєсков.

При цьому він не виключив, що в разі скасування санкцій з боку України, на такий крок може піти і РФ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються санкції, - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній, юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові російського уряду вказується, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.