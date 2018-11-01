У Кремлі відреагували на ініціативу Лукашенка щодо супроводу виборів на Донбасі

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив про готовність Мінська взяти під контроль російсько-український кордон і супроводити проведення виборів.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей повинні самі вирішити питання про супровід "виборів" з боку Білорусі.

Про це повідомляє ТАСС. "У території Донбасу є керівництво. Це дві республіки, які в першу чергу повинні самі визначити той режим контролю, який вони б вважали доречним і можливим. Це рішення керівництва цих двох республік", - сказав Пєсков.

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Що стосується пропозиції по контролю кордону, то, за словами Пєскова, "знову ж таки тут потрібно зрозуміти позицію керівництва двох республік Донбасу, наскільки вони готові до реалізації подібної ініціативи". "Наскільки я розумію, ця ініціатива не обговорювалася і власне, будь-якої позиції з боку зацікавлених країн ми не знаємо", - уточнив він. При цьому прес-секретар глави російської держави додав, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко це питання раніше не обговорювали.

Пєсков також не став говорити, чи Росія погодилася би на пропозицію Білорусії. "Я не можу вам сказати, я не знаю точної модальності цього, я не знаю відносини Донбасу до цієї ініціативи. Як я можу сформулювати якусь позицію Російської Федерації?" - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати вибори на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують зробити Україну ареною для протистояння Росії.