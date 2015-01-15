З призовників створять стратегічний резерв

Про це сказав голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

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Він нагадав, що в указі про мобілізацію є дві категорії: мобілізовані - військовозобов'язані, які мають військову спеціальність і яких будуть мобілізовувати для служби в ЗСУ, а інша категорія - це призовники - молоді люди у віці від 18 до 27 років, які не мають військової освіти та військової підготовки.

Останніх, зазначив депутат, в армію призвуть для створення стратегічного резерву. «Ці люди в зоні АТО служити не будуть», - підкреслив він.