З призовників створять стратегічний резерв
13:29, 15 січня 2015Політика
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Призовники не будуть служити в зоні АТО, з них створять стратегічний резерв.
З призовників створять резерв/ фото прес-служби Міноборони
Про це сказав голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.
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Він нагадав, що в указі про мобілізацію є дві категорії: мобілізовані - військовозобов'язані, які мають військову спеціальність і яких будуть мобілізовувати для служби в ЗСУ, а інша категорія - це призовники - молоді люди у віці від 18 до 27 років, які не мають військової освіти та військової підготовки.
Останніх, зазначив депутат, в армію призвуть для створення стратегічного резерву. «Ці люди в зоні АТО служити не будуть», - підкреслив він.
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