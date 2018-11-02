Туск 8 листопада зустрінеться з Порошенком

Зустріч відбудеться на полях з'їзду Європейської народної партії.

Президент Європейської Ради Дональд Туск 8 листопада зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Гельсінкі (Фінляндія).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Зокрема, в Гельсінкі 7-8 листопада відбудеться з'їзд (конгрес) Європейської народної партії.

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Зустріч Туска та Порошенка має відбутися о 12:30.

На офіційному сайті партійного з'їзду ЄНП зазначається, що на цьому заході мають обрати головного кандидата від партії на посаду президента Європейської комісії перед наступними європейськими виборами, які розпочнуться виборами до Європейського парламенту 23-26 травня 2019 року.

Претендентами від ЄНП на посаду президента Єврокомісії є німецький політик, голова політичної групи ЄНП у Європейському парламенті Манфред Вебер та колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб.