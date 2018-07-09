Туск закликає владу України та Польщі знайти новий підхід у відносинах щодо історичного минулого

Президент Євроради наголосив, що від відносин Києва і Варшави залежить безпека усього регіону.

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликає владу України та Польщі знайти новий підхід у двосторонніх відносинах у питанні історичного минулого.

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Про це президент Європейської Ради Дональд Туск сказав за підсумками XX саміту Україна - ЄС у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

"Незалежність України та безпека Польщі і усього регіону залежать величезним чином від відносин поміж Києвом та Варшавою. Нещодавня напруженість показує, що не всі вивчили лекції з історії. Тільки повна солідарність між Україною та Польщею може врятувати нас у майбутньому від повторення трагічної історії. Я закликаю владу обох країн до нового підходу до питання наших відносин і позитивного мислення, до конфлікту між нами можуть прагнути тільки наші супротивники або політично безглузді", - наголосив Туск.

Довідка УНІАН. У ніч проти 1 лютого польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни. У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину». Закон перебуває на розгляді Конституційного суду Польщі.