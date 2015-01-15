Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт з танків та системи "Буратіно"

Бойовики продовжують обстріл Донецького аеропорту. Станом на 14.00 використовують стрілецьку зброю, гранатомети, танки та реактивну артилерію.

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Як розповів Громадському комбат 5-го окремого батальйону «Правого сектору» з позивним «Чорний», сепаратисти також ведуть обстріли із систем «Град» та «Буратіно». При цьому він наголосив, що обстріли не припиняються вже третій день. Поранених за сьогодні у батальйоні немає.

Із реактивних систем залпового вогню обстрілюються також населені пункти поблизу летовища – Піски та Авдіївка.