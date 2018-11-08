Парубій розповів, скільки не доплатили депутатам-прогульникам цього року

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що докладає всіх зусиль, аби парламент працював.

Цього року народним депутатам-прогульникам не виплатили понад 15 млн грн зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він зазначив, що докладає всіх зусиль, щоб Верховна Рада працювала, щоб депутати були присутні у сесійній залі.

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За словами Парубія, депутатів не можна змусити ходити на пленарні засідання, і є лише один механізм впливу — невиплата їм частин зарплат у зв’язку з відсутністю на засіданнях.

Він зазначив, що з січня до вересня 2018 року було зекономлено 15 млн 826 тис. 585 грн — саме таку суму не виплатили депутатам, які прогулювали засідання.