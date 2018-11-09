За затриманого на хабарі керівника відділення поліції почали "впрягатися" нардепи - соцмережі

На Донеччині на початку жовтня було затримано на хабарі керівника Дружківського відділення поліції Донецької області, екс-командира батальйону "Харків-1" Сергія Янголенка.

За затриманого на хабарі в 200 тисяч гривень на початку жовтня керівник Дружківського відділення поліції Донецької області, екс-командир батальйону "Харків-1" Сергій Янголенко почали "впрягатися" нардепи.

Про це написав сьогодні на сторінці в Facebook блогер та активіст Антон Ходза.

За його словами, Янголенко є помічником нардепа Тетяни Чороновол (на громадських засадах - ред.) і є близьким до керівництва МВС. "Кажуть, його розглядали навіть на начальника ГУНП Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Блогер зазначив, що слідчі також вивчають, чи причетний затриманий до контрабанди в зоні АТО.

"За нього почали впрягатися Чорновол і інші чесні та порядні депутати з Нарфронту. Бо не можна судити за хабар і за схеми такого героїчного майора. Який ще й дружбаном є половини нарфронта. Зараз буде багато вереску, криків, тиску. Може пан Янголенко навіть квартиру нагородну отримає за свої страждання", - йдеться в повідомленні активіста.

У свою чергу, коментуючи ці звинувачення, Тетяна Чорновол в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявила, що справа проти її помічника нібито є помстою з боку головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як стверджує Чорновол, Янголенко на початку своєї роботи на посаді зупинив фуру з сигаретами фабрики, яка знаходиться в Донецьку, і контрабанду яких нібито "кришує" Матіос. "Після цього Матіос оголосив війну, було інсценування хабара. Він хабар навіть в руки не брав, з хабарем взяли когось іншого. Але на нього повісили цей злочин і я зараз намагаюся добитися справедливості", - сказала Чорновол.

На відео пояснення Чорновол - з 1:09:03.

Нагадаємо, на початку жовтня на Донеччині було затримано керівника одного з відділень поліції, який вимагав 200 тис. грн хабара від громадянина за вжиття заходів реагування до осіб, які викрадають врожай з орендованих останнім земель. Про це тоді повідомили в прес-службі Генпрокуратури України.

Зазначається, що факт вимагання та одержання начальником одного з міських відділень поліції неправомірної вигоди у сумі 200 тис. грн задокументовано 3 жовтня. Корупціонера затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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У прокуратурі прізвище затриманого не назвали, однак пізніше директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в коментарі УП запевнив, що у відомстві сподіваються на повне об’єктивне і неупереджене слідство за фактом цієї події. Оскільки правоохоронець наразі займає високу посаду і брав у 2014-2015 роках участь у захисті держави від росагресії на посаді командира добровольчого батальйону МВС.

"Ми сподіваємось, що слідство представить в суд переконливі докази і, що в розслідуванні цього провадження не буде навіть натяку на фальсифікацію або якісь провокаційні мотиви, або мотиви помсти за якісь дії цього поліцейського", - сказав тоді Шевченко.

Журналісти з'ясували, що мова йшла про керівника Дружківського відділення поліції Донецької області, екс-командира батальйону "Харків-1" Сергія Янголенка.

Зазначимо, що Сергій Янголенко є братом керівника міліцейського батальону "Слобожанщина" Андрія Янголенка, якого в 2015 році обвинувачували в підготовці низки замахів, в тому числі на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Але тоді заставу за Андрія Янголенка вніс сам Аваков. Наразі Андрій Янголенко також є помічником нардепа Тетяни Чорновол.