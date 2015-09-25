Аваков вніс заставу за підозрюваного у замаху на нього комбата "Слобожанщини"

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

"Життя така штука, хлопці... чорно-білого майже немає. Вніс до суду заставу за звільнення Андрія Янголенка", - йдеться у його повідомленні.

Життя така штука, хлопці.. чорно-білого майже немає. Вніс до суду заставу за звільнення Андрія Янголенко. Posted by Arsen Avakov on 25 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня СБУ затримала командира спецбатальйону міліції "Слобожанщина" Янголенка за підозрою в підготовці замаху на міністра МВС Авакова.

Йшлося про те, що готувався замах також на народного депутата Андрія Білецького, радника міністра МВС Всеволода Кожем'яка та командира роти патрульної служби міліції особливого призначення "Східний корпус" Олега Ширяєва.

13 вересня Янголенка заарештували на 60 днів. Йому присудили заставу в 1,2 мільйона гривень.