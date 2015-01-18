Мери низки міст світу висловили солідарність з українським народом

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка, так, мер Лондона Борис Джонсон у листі до мера Києва відзначив: "Лондон стоїть на єдиних позиціях с міжнародним співтовариством проти актів агресії, які загрожують принципам свободи і демократії. Велика Британія послідовно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, і мої думки в ці вихідні з громадянами України і киянами".

Мер Вільнюса Артурас Зоукас у своєму листі написав, що литовці підтримують прагнення українського народу до свободи і незалежності. "Незважаючи на тисячі кілометрів, що розділяють наші міста, я всім серцем підтримую ваш сміливий і завзятий народ, я засуджую всі терористичні акти. Усім серцем я з вами. Будьте сильними, як завжди", - зауважив мер Вільнюса.

Читайте такожУ Києві 20-тисячна колона учасників Маршу солідарності прийшла на Майдан (наживо)Мер Тампере Анна-Кайса Іконен у своєму листі до Кличка побажала українцям бути хоробрими у зусиллях підтримки миру в світі. "Я і всі жителі Тампере, міста-побратима Києва, душею разом з народом України на цьому марші", - відзначила мер Тампере.

Також листи надійшли від мерів Кіото, Анкари, Кракова та інших міст світу.