Результати бутафорських російських “виборів” на Донбасі будуть юридично нікчемними — МЗС

Українська сторона закликала світову спільноту до посилення тиску на Кремль у зв'язку з фейковим голосуванням в ОРДЛО.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з проведенням Росією незаконних фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Читайте такожБойовики погрожують підприємцям за неявку на псевдовибори на окупованому Донбасі

Про йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства. Наголошується, що спроба Росії виправдати, організувати та згодом легітимізувати процес фейкового «голосування» на окупованому Донбасі є кричущим порушенням норм і принципів міжнародного права, українського законодавства, а також суверенітету та територіальної цілісності України.

В той же час, Росія, як сторона конфлікту на Донбасі та підписант Мінських домовленостей, вкотре порушила свої зобов’язання.

“Результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Легітимні вибори на Донбасі можуть бути проведені лише у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням спостереження БДІПЛ ОБСЄ (Бюро демократичних інститутів та прав людини) ОБСЄ — ред.)”, - підкреслили в МЗС.

В той же час, Україна висловила вдячність міжнародним партнерам за підтвердження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

“Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення політичного та економічного тиску на Кремль, а також запровадження нових санкцій проти держави-окупанта та осіб, які брали безпосередню участь в організації цих бутафорських «виборів», - підсумували у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в псевдореспубликах в окремих районах Донецької та Луганської областей проходять так звані "вибори", де нібито обирають голів «ДНР» і «ЛНР», а також «депутатів парламенту».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.