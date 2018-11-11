Таємні покровителі Галичини: журналісти розказали про головного спонсора "Свободи" та його дружбу з колишніми "регіоналами" (відео)

Журналісти розказали, хто такий насправді Ігор Кривецький, про фінансування «Свободи», участь російських грошей та спецслужб у цій партії.

Ігор Кривецький - бізнесмен, український політик, друга людина в об’єднанні «Свобода». Він не приховує, що партія і Тягнибок стали на ноги тільки після того, як привідкрив націоналістам душу та гаманець. Партія у боргу не лишилася і під її знаменами Кривецького взяли депутатом до Верховної Ради допомагати національному руху боротися з регіоналами у тилу, під куполом.

Але сьогодні немов і не було чвар із біло-блакитними. Ті самі регіонали, але уже по дружньому ділять "Райський сад" із націоналістами.

Про це дивіться у сюжеті «Українських сенсацій».

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А Сергій Буряк – один із ланки регіоналів. Буряк один із тих, хто обома руками голосував за "диктаторські закони 16 січня".

Та і свободівці свого часу були помічені в компанії тих самих регіоналів. Наприклад, чорна каса: якщо вірити списку, то гроші виділялися і на ВО "Свободу".

За дорогим костюмом, лакованою зачіскою та впевненою мімікою Ігоря Кривецького тягнеться шлейф "бандитського Львова".

Хто такий насправді Ігор Кривецький із позивним «Пупс»? Про фінансування «Свободи», участь російських грошей та спецслужб у цій партії, про дахування спиртних заводів по всій країні дивіться у розслідуванні журналістів.