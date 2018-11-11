Росія понесе відповідальність за організацію та проведення фейкових «виборів» на Донбасі - Порошенко

Під час тристоронніх переговорів президента України з лідерами Німеччини та Франції наголошувалось на твердій позиції щодо засудження «виборів» в ОРДЛО і підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на окупованому Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх організацію та проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном щодо фейкових «виборів» на Донбасі в Парижі.

Порошенко назвав проведення окупантами незаконних виборів на окупованому Донбасі «жахливою подією».

За словами глави держави, вчора він закликав країни світу відреагувати на ці «вибори» і абсолютна більшість партнерів України засудили їх проведення, серед яких - США, Канада Євросоюз, зокрема – Велика Британія, Німеччина, Франції, Іспанія, Латвія, Естонія, Швеція, Румунія, Польща.

«Ця реакція чітко стверджує, що, з одного боку – ці «вибори» ніким не будуть визнані, це брутальне порушення Мінських домовленостей, з іншого боку є заклик до відповідальності Росії як організатора цих виборів», - зауважив глава Української держави.

Крім того, Порошенко подякував міжнародним партнерам за твердий прояв солідарності та єдності з Україною.

Також президент України повідомив, що під час тристоронніх переговорів з лідерами Німеччини та Франції була наголошена тверда позиція щодо засудження «виборів» в ОРДЛО і підтримка суверенітету, територіальної цілісності та суверенітету України.

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«Чітко було наголошено, що це брутальне порушення РФ взятих на себе зобов’язань в рамках Мінських домовленостей, відмічено дуже відповідальне ставлення України до виконання домовленостей, включно з продовженням на один рік закону про особливий режим місцевого самоврядування і кроки по фіналізації домовленостей про зони розведення», - підкреслив Порошенко.

В той же час, наголосив він, Росія демонструє абсолютно іншу поведінку.

«З одного боку - ви бачите ізоляцію Росії, з іншого боку - ви бачити заклики до посилення відповідальності, які точно будуть реалізовані», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» сьогодні, 11 листопада, проходить «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

У МЗС наголосили, що фейкові «вибори» на Донбасі не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.