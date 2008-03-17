Черновецький сидить на комісії з розслідування його діяльності

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ бере участь у першому засіданні комісії з проведення службового розслідування його діяльності на посаді голови КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні комісії також бере участь заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 12 березня не з`явився на засідання Кабміну для звіту про виконання законодавчих актів і постанов Кабінету Міністрів, на якому було ухвалено рішення направити подання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

13 березня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей час службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків.

З цією метою В.ЮЩЕНКО створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.