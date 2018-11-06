Москва повністю заблокувала питання звільнення заручників – Геращенко

Водночас, Росія намагається втручатися у виборчу кампанію в Україні, зазначила політик.

Українська сторона на зустрічі ТКГ в Мінську піднімала питання обміну заручників та політв‘язнів Кремля, однак деструктивна позиція Москви заблокувала переговори.

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Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Українська сторона сьогодні ще раз звернулася з вимогою до представників РФ негайно надати офіційну відповідь на пропозицію передати їм 23 злочинів-росіян в обмін на політв‘язнів Кремля. Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців- цивільних і військових - які незаконно й роками утримуються на окупованому Донбасі», – вказала Геращенко.

Крім того, українські представники звернулися до координатора ОБСЄ Тоні Фріша щодо долі підлітків з Ясинуватої, яких бойовики обіцяли відпустити до батьків ще 2 роки тому, але і досі тримають в донецькому СІЗО.

«На жаль, деструктивна позиція Москви, яка відверто заявила і про проведення «виборів» в ОРДЛО і намагається на повну втручатися у виборчу кампанію в Україні, ставлячи на лояльних кандидатів і кандидаток, аби тільки не Порошенко, повністю заблокувала питання звільнення заручників. За Сенцова бореться весь світ - і всьому світу Москва демонструє презирство і недоговороздатність», – підсумувала Геращенко.

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав владу Російської Федерації погодитися на обмін заручників, яких утримують на Донбасі бойовики.