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Луценко: Україна практично програла інформаційну війну Росії

14:16, 12 листопада 2018
Політика
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За словами генпрокурора, бідним людям нав'язано, що у війні на Донбасі винний не президент РФ Володимир Путін, а президент України Петро Порошенко / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

«Якщо ми й далі будемо мовчати про досягнення, про які сьогодні багато говориться і ще про більше не сказано – ми остаточно програємо інформаційну війну. Давайте я посмію вам сказати – ми її практично програли. Всі (про)російські та олігархічні телеканали 24 години на добу зомбують про те, що Україна уже програла все і вже ось-ось її оголосять failed state (держава, яка не відбулась – УНІАН)», - заявив він.

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За словами генпрокурора, бідним людям нав’язано, що у війні на Донбасі винен не президент РФ Володимир Путін, а президент України Петро Порошенко, що не екс-президент України Віктор Янукович винен у тому, що Україна залишилась розграбованою, а генеральний прокурор, «який забрав у нього гроші». «Винні зараз не ті, хто проклинає владу, а ті, хто пробує хоч щось будувати», - переконаний Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко відмовився звільняти Луценка з посади генпрокурора. Президент повернув заяву генпрокурора через те, що Луценко отримав вотум довіри в парламенті.

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Теги: #Луценко