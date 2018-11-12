Луценко: Україна практично програла інформаційну війну Росії

За словами генпрокурора, усі «проросійські» та «олігархічні» телеканали 24 години на добу «зомбують» про те, що Україна уже все програла.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що Україна практично програла інформаційну війну Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

«Якщо ми й далі будемо мовчати про досягнення, про які сьогодні багато говориться і ще про більше не сказано – ми остаточно програємо інформаційну війну. Давайте я посмію вам сказати – ми її практично програли. Всі (про)російські та олігархічні телеканали 24 години на добу зомбують про те, що Україна уже програла все і вже ось-ось її оголосять failed state (держава, яка не відбулась – УНІАН)», - заявив він.

Читайте такожПорошенко хоче внести зміни в Конституцію через псевдовибори на Донбасі

За словами генпрокурора, бідним людям нав’язано, що у війні на Донбасі винен не президент РФ Володимир Путін, а президент України Петро Порошенко, що не екс-президент України Віктор Янукович винен у тому, що Україна залишилась розграбованою, а генеральний прокурор, «який забрав у нього гроші». «Винні зараз не ті, хто проклинає владу, а ті, хто пробує хоч щось будувати», - переконаний Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко відмовився звільняти Луценка з посади генпрокурора. Президент повернув заяву генпрокурора через те, що Луценко отримав вотум довіри в парламенті.