Під Маріуполем йдуть бої по всій лінії фронту - ЗМІ

"Бахає настільки сильно, що в квартирі тремтять шибки", - повідомила маріупольчанка.

Як пояснив 0629 заступник командира 129 окремого розвідувального батальйону Костянтин Паршин, в дану хвилину по всій лінії фронту у секторі "М" йдуть бойові зіткнення.

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"Найбільш загострена ситуація склалася у населеному пункті Гранітне", - додав він.

Як повідомили в батальйоні "Дніпро-1", терористи ведуть вогонь артилерії і системи "Град" по позиціях українських військовослужбовців у Тельманівському районі і в районі селища Сартана.

В батальйоні підкреслюють, що вогонь веде російська батарея, яка прикривається терористичним формуванням "Кальміус". "Стріляють росіяни, а потім все це видається, нібито стріляли ДНРівці з "Кальміус", - додали військові.

Як повідомив 0629 селищний голова Сартани Степан Махсма, зараз обстріл затих, але вранці, також як і вчора увечері стріляли дуже голосно. "Незрозуміло хто стріляє і куди, але розноситься по всьому селищу, - сказав Махсма. - Таке відчуття, що почалася Велика Вітчизняна війна".

Зараз чути поодинокі постріли (міномет або гаубиця). З ранку була більш масована атака. У селищі немає електроенергії, в районі Павлополя в результаті обстрілу ще вчора пошкоджено обладнання. Про це повідомили мешканці Талаковки.