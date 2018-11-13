УПЦ МП ослаб і тепер не може висувати жодних ультиматумів президенту – експерт

Директор Національного інституту стратегічних досліджень переконаний, що представники УПЦ МП через свою слабку позицію не можуть протистояти процесам надання автокефалії українській церкві.

УПЦ Московського патріархату не зможе ставити жодних ультиматумів президенту України Петру Порошенку, оскільки чимало їхніх представників підтримують створення єдиної української помісної церкви.

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Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський на прес-конференції у Києві.

«Я не думаю, що зараз УПЦ Московського патріархату може виходити з ультиматумами до президента, до української влади. Чому? Вона не є єдиною тепер і чимало її представників, єпископів, а ще більше представників духовенства нижчого рангу – вони абсолютно за створення помісної церкви», - заявив він.

Яблонський переконаний, що УПЦ МП перебуває в ослабленій позиції і не може виступити єдиним фронтом, щоби протистояти процесам щодо надання українській церкві автокефалії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, запланована зустріч Порошенка з єпископами УПЦ МП.