Очікувана зустріч Порошенка з єпископатом УПЦ МП «зависла в повітрі»: перемовини продовжуються

Зустріч мала б відбутися сьогодні вдень в Українському домі, проте наразі її проведення відкладається.

Представники Адміністрації президента України продовжують контакти з представниками УПЦ МП щодо запланованої на сьогодні зустрічі глави Української держави Петра Порошенка з єпископатом Московського патріархату.

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Як стало відомо УНІАН із церковних кіл, зустріч мала б відбутися сьогодні вдень в Українському домі, проте наразі її проведення відкладається, контакти представників Адміністрації президента і Московського патріархату щодо цього заходу тривають.

«Чекаємо їхніх результатів», - сказав УНІАН поінформований співрозмовник.

Загалом закритий для преси захід має відбутись у форматі круглого столу.

Як передає кореспондент УНІАН, поблизу приміщення Українського дому зранку посилено заходи безпеки: по периметру будівлі стоять співробітники Управління державної охорони, Національної поліції та Національної гвардії, проїжджа частина огороджена металевим парканом. Біля входу чергують автомобілі поліції.

Свою чергою, речник Київської патріархії, архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook зауважив, що о 14-й годині в Українському домі мала б розпочатися зустріч президента України з єпископатом Московського патріархату. Натомість запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в актовому залі Києво-Печерської Лаври.

Він додав, що зранку був скликаний синод УПЦ МП з очевидним натяком - «хто з архієреїв не підкориться розпорядженням митрополії (по факту ж - інструкціям з Москви) - той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади».